مقتل 23 شخصاً في أفغانستان رغم وقف إطلاق النار

المصدر: كابول - وكالات

ذكر مسؤولون أفغان أن 23 شخصاً على الأقل قتلوا في البلاد رغم إعلان وقف إطلاق النار من قبل الأطراف المتناحرة. ووقعت أغلبية الحوادث جراء انفجار قنابل رغم إعلان حركة طالبان وقفاً لإطلاق النار يستمر ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.

وردت الحكومة بالمثل.وفي اليوم الأول من وقف إطلاق النار بمناسبة العيد، قتل شخصان على الأقل في انفجار لغم بعاصمة إقليم قندز الواقع بشمال البالد، وفي إقليم قندهاز بجنوب البلاد، قتل سبعة أشخاص في انفجارين وقعا نتيجة لألغام أرضية. وقال وحيد الله جمعة زاده المتحدث باسم حاكم إقليم غزني إن مسلحي طالبان هاجموا نقطة تفتيش في مقاطعة جيلان بالإقليم،ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً.

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