إثيوبيا تعلن "تدمير" قوة مقاتلة قدمت من السودان

المصدر: أديس أبابا - وكالات

أعلن الجيش الإثيوبي أنه تم «تدمير» مجموعة كبيرة من المقاتلين، يشتبه بأنهم ينتمون إلى الحزب الحاكم سابقاً لإقليم تيغراي المضطرب، أثناء محاولتهم دخول البلاد من السودان المجاور.

وأفاد العميد الركن تيسفاي أياليو «هيئة فانا للبث» الرسمية، بأن قوة تضم 320 عنصراً حاولت دخول إثيوبيا عبر بلدة حميرة في شمالي تيغراي.

وقال: «قضى بعضهم على الطريق نتيجة العطش وألقي القبض على قسم منهم بينما قضى الجيش على أولئك الذين رفضوا الاستسلام».

وبينما تعهد أن تكون الحملة العسكرية قصيرة الأمد، يتواصل القتال فيما لا تلوح نهاية في الأفق، وذلك فيما تكشف أدلة عن وقوع مجازر وأعمال عنف جنسي وحشية في ظل مخاوف من كارثية إنسانية.

وفر عشرات آلاف اللاجئين إلى السودان المجاور، الذي علقت إثيوبيا في عدة نزاعات معه مرتبطة بمنطقة حدودية متنازع عليها، وسبق أن نفت الخرطوم اتهامات بأنها تساعد قوات في تيغراي.

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