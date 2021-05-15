الإمارات تدين بشدة تفجير مسجد في كابول

المصدر: أبوظبي - وام، كابول - وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي استهدف مسجداً في منطقة شاكاردارا بالعاصمة الأفغانية «كابول»، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتسبب الانفجار في سقوط 12 قتيلاً على الأقل في مسجد بضاحية كابول في خرق لوقف إطلاق النار المؤقت بمناسبة عيد الفطر، بعيد الانسحاب الأمريكي من قاعدة قندهار الجوية، التي تعد من الأهم في أفغانستان. وتزامن الانفجار مع صلاة الجمعة وتسبب أيضاً في سقوط 15 جريحاً بين الحجاج وفقاً للشرطة. ويأتي الانفجار في اليوم الثاني من وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام أبرم بين طالبان والقوات الأفغانية بمناسبة عيد الفطر.

ومنذ الأول من مايو، الموعد الذي كان يفترض فيه أن تسحب الولايات المتحدة 2500 جندي لا يزالون في البلاد، تشهد البلاد تصاعداً لأعمال العنف في الوقت الذي يستمر فيه انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. الأسبوع الماضي أقلعت طائرات أمريكية من قاعدة قندهار الجوية لدعم القوات الأفغانية التي كانت تحاول صد هجوم كبير لطالبان.

وقال متحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار، خوجة يايا علوي: «لم يسلمونا رسمياً القاعدة، لكن يمكنني أن أؤكد أنهم غادروها الأربعاء». وقال مدير مطار قندهار مسعود بشتون: «سلموا جميع المنشآت للقوات الأفغانية».

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