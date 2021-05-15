العالم في صور

التاريخ:

عرض عسكري مهيب في موسكو بمناسبة ذكرى النصر خلال الحرب العالمية الثانية | أ.ف.ب

 

حافلة إسرائيلية محترقة في تل أبيب جراء قصف صاروخي من غزة | أ.ب

 

 

طالبو لجوء من فنزويلا يعبرون نهر ريو غراندي إلى الولايات المتحدة من المكسيك | رويترز

 

 

 

احتجاجات متواصلة في بوغوتا عاصمة كولومبيا احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية | إ ي.بي.إي

 

 

 

تلقي اللقاح على أنغام الكمان في العاصمة الرومانية بوخارست | إي.بي.إيه

 

 

 

نيبالي مصاب بفيروس كورونا يتنفس عبر أسطوانة أوكسجين في الشارع بالعاصمة كاتماندو | أ.ب

 

 

 

عراقيون يؤدون صلاة العيد في مسجد تعرض للتدمير خلال الحرب على داعش في الموصل | أ.ف.ب

 

 

 

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