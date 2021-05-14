الولايات المتحدة تنسحب من قاعدة كبيرة في قندهار بجنوب أفغانستان

المصدر: أ ف ب

أكملت الولايات المتحدة انسحابها من القاعدة الجوية في قندهار بجنوب أفغانستان، وثاني أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في هذا البلد، حسبما أعلن مسؤول أفغاني الجمعة.

وقال متحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار، خوجة يايا علوي، "لم يسلمونا رسميا القاعدة لكن يمكنني أن أؤكد أنهم غادروا القاعدة الأربعاء".

وقال مدير مطار قندهار مسعود بشتون "سلموا جميع المنشآت للقوات الأفغانية".

غير أنه من المتوقع إجراء مراسم التسليم الرسمية بعد عطلة عيد الفطر التي تنتهي السبت، بحسب المسؤولَين.

ولم يعلق الجيش الأمريكي بعد على النبأ.

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