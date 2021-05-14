صور العيد
جمووع المصلين الفلسطينيين تؤدي الصلاة بمحيط المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفطر المبارك | أ.ف.ب
جندي عراقي يصافح أحد المصلين عقب صلاة العيد خارج مسجد أبو حنيفة في بغداد | أ.ب
بائع بالونات يتجول عارضاً بضاعته بالأحياء القديمة في العاصمة الهندية نيودلهي | أ.ف.ب
المصلون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بملعب لكرة القدم ومحيطه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا | أ. ف
فتيات يلعبن في حديقة أوهورو بنيروبي أول أيام عيد الفطر | أ.ف.ب
«كورونا » يحرم التونسيين من ارتياد المقاهي أول أيام عيد الفطر المبارك | أ.ب
نساء يقمن بطهي الطعام لتوزيعه على الفقراء في مدينة توبا السنغالية | أ.ف.ب