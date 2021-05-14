جمووع المصلين الفلسطينيين تؤدي الصلاة بمحيط المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفطر المبارك | أ.ف.ب

جندي عراقي يصافح أحد المصلين عقب صلاة العيد خارج مسجد أبو حنيفة في بغداد | أ.ب

بائع بالونات يتجول عارضاً بضاعته بالأحياء القديمة في العاصمة الهندية نيودلهي | أ.ف.ب

المصلون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بملعب لكرة القدم ومحيطه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا | أ. ف

فتيات يلعبن في حديقة أوهورو بنيروبي أول أيام عيد الفطر | أ.ف.ب

«كورونا » يحرم التونسيين من ارتياد المقاهي أول أيام عيد الفطر المبارك | أ.ب

نساء يقمن بطهي الطعام لتوزيعه على الفقراء في مدينة توبا السنغالية | أ.ف.ب

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