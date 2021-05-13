فنزويلا.. غوايدو يدعو إلى حوار وانتخابات حرة مقابل رفع العقوبات

المصدر: كراكاس - أ.ف.ب

اقترح زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إجراء مفاوضات جديدة مع إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، مطالباً بتحديد موعد لانتخابات حرة مقابل رفع العقوبات.

ورد مادورو بتأكيد انفتاحه على مفاوضات، لكنه وجه انتقادات حادة لخصمه. وقال غوايدو المعترف به كرئيس مؤقت من 58 بلداً بما فيها الولايات المتحدة، في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «فنزويلا بحاجة إلى اتفاق لإنقاذ وطني، اتفاق بين القوى الديموقراطية والنظام والمجتمع الدولي». ويطالب خوان غوايدو باتفاق يتضمن موعداً لانتخابات رئاسية وتشريعية وإقليمية وبلدية حرة ونزيهة بدعم مراقبين دوليين. وقد رأى أن المجتمع الدولي يمكن أن يشجع النظام من خلال رفع تدريجي للعقوبات مشروط بالتزام أهداف الاتفاق. كما دعا غوايدو إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والسماح بالدخول المكثف للمساعدات الإنسانية واللقاحات المضادة لوباء كوفيد.

وقال غوايدو: «لا نعترف بالمجلس الانتخابي الوطني الذي ينظم عادة الانتخابات البلدية والإقليمية قبل نهاية العام». ورد مادورو على شاشة التلفزيون العام قائلاً إنه مستعد للحوار، مضيفاً أن المجلس الانتخابي الوطني شُكل بعد حوار كبير مع كل جهات المعارضة، كل الجهات ما عدا واحدة الجهة المتطرفة الانقلابيّة التي سهلت العقوبات والهجمات، على حد قوله. وأردف: «يريد خوان غوايدو الآن الحوار لأنه معزول ومهزوم ولا أحد يستشيره لأي شيء، إذا كان يريد الانضمام إلى المحادثات الجارية، فأهلاً به! لكن من دون أن يعتبر نفسه رئيساً لبلد لا يعترف به كذلك».

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