عرض أمريكي "مغرٍ" لكوريا الشمالية

المصدر: يونهاب

يقال إن كوريا الشمالية تلقت عرضا أمريكيا لشرح نتائج مراجعة السياسة الأمريكية تجاهها، بعد صمتها حيال المبادرات السابقة الصادرة عن إدارة جو بايدن.

وردا على العرض الأمريكي الأسبوع الماضي، ورد أن كوريا الشمالية قالت إن العرض "تم تلقيه بصورة جيدة"، ما يمثل رد فعل مختلفا مقارنة بردها عندما قدمت الولايات المتحدة عرضها الأول للحوار.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها سعت للتواصل مع الشمال في منتصف فبراير ولكن النظام الشمالي ظل "غير مستجيب".

ومع ذلك لا يزال يتعين الانتظار والتحقق مما إذا كان هذا سيؤدي إلى حوار حقيقي، حيث قالت كوريا الشمالية في وقت سابق إنها ستتجاهل المبادرات الأمريكية حتى تتخلى واشنطن عن عدائها لبيونغ يانغ.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أنها أكملت مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية في 30 أبريل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن السياسة الأمريكية الجديدة لن تسعى إلى "صفقة كبرى" تشمل كل شيء أو لا شيء، ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن إدارة بايدن الجديدة قد تكون منفتحة على نهج تدريجي أو العمل خطوة بخطوة من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وظلت مفاوضات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية متوقفة منذ القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، التي انتهت دون اتفاق في هانوي في عام 2019.

وقد عقدت قمتهما الأولى في سنغافورة في العام 2018، حيث تعهدت كوريا الشمالية بالعمل من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

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