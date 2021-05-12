العالم يجتاز 1.3 مليار جرعة لقاح وأمريكا تدشن مرحلة جديدة من التطعيم

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تواصل دول العالم جهودها من أجل توسيع عمليات التطعيم ضد فيروس «كورونا» (كوفيد 19).

حيث أظهرت بيانات أن عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم وصل إلى 1.32 مليار جرعة، في حين شكل سماح وكالة الأدوية الأمريكية باستخدام لقاح «فايزر/‏‏ بايونتيك» للفتيان ما بين 12 و15 عاماً مرحلة جديدة في حملة التطعيم في الولايات المتحدة.وقالت مفوّضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك إنّ هذه «خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد 19».

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعطت تصريحاً بالاستخدام الطارئ للقاح «فايزر/‏‏ بايونتيك» لمَن تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق. وأصبح إعطاؤه مسموحاً لملايين المراهقين الإضافيين، بجرعتين تحتويان على الكمية ذاتها الموجودة في لقاح البالغين.

ومن المقرر أن تعقد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الوكالة الصحية الفدرالية الرئيسة في البلاد، اجتماعاً اليوم الأربعاء. وقال مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجيّة التابع لإدارة الغذاء والدواء بيتر ماركس في مؤتمر صحافي إنّ عمليات الحقن الأولى يمكن أن تبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.

بيانات مجمعة

يأتي هذا في وقت أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 159 مليوناً حتى صباح يوم أمس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 1.32 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 158 مليوناً و957 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 95 مليوناً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و303 آلاف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و319 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

توفير عروض

وفي ألمانيا، صرح وزير الصحة ينس شبان، أمس، بأنه من الممكن أن يتم توفير عروض بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً حتى نهاية العطلة الصيفية. ولكن شبان قال أيضاً في تصريحاته لإذاعة «ألمانيا» إن ذلك يرتبط في المقام الأول بالتصريح لاستخدام اللقاحات للمراهقين.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الدول على أن يتم تنفيذ عمليات التطعيم بالنسبة للمراهقين، من خلال تطعيمات متسلسلة في مدارس أو الدعوة إلى مراكز التطعيم، لافتاً إلى أنه من الممكن بذلك أن يحصل جميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً على عرض لقاح حتى نهاية العطلة الصيفية والحصول على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.

قرار

أعلنت الخارجية الهندية، أمس، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لن يسافر إلى بريطانيا، لحضور قمة مجموعة السبع الشهر المقبل، بسبب وضع جائحة كورونا في بلاده. وذكرت الوزارة في بيان «على الرغم من أننا نقدر دعوة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لرئيس الوزراء، لحضور قمة مجموعة السبع ضيفاً خاصاً، إلا أنه نظراً لوضع كوفيد 19 السائد، فقد تقرر عدم حضور رئيس الوزراء القمة بشخصه». وتشهد الهند تفشياً غير مسبوق لفيروس كورونا منذ أسبوعين، حيث توفي آلاف الأشخاص وسط أزمة في تأمين مواد الإنعاش الطبي، مثل الأوكسجين.

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