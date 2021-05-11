آلاف المتظاهرين في ميانمار يرفعون شعارات مناهضة للحكم العسكري

المصدر: جنيف - د.ب.أ

خرج الآلاف في ميانمار اليوم الثلاثاء احتجاجاً على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير الماضي.



ويأتي ذلك بمناسبة مرور 100 يوم على المظاهرات ضد الانقلاب، رغم الإجراءات الصارمة والعنيفة من جانب قوات الأمن.



وقال المتظاهر كياو ثيت في يانغون: «البلاد تحتضر تحت سيطرة مين أون هلاينج (رئيس المجلس العسكري)، الذي لا يفكر أبداً في شعبنا». وردد المحتجون المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب بالعدالة والحرية والديمقراطية في ميانمار. وحمل كثيرون لافتات عليها أعمال للشاعر خيت تي الذي اعتقله الجيش ثم قتله قبل أيام.



وكتب خيت تي: «أطلقوا النار على رؤوسنا، لكنهم لا يدركون أن الثورة في قلوبنا». ويخرج المتظاهرون في أنحاء ميانمار في تحدٍ للحكم العسكري منذ أكثر من ثلاثة أشهر، عقب اعتقال القادة المدنيين المنتخبين ودخول البلاد في اضطرابات سياسية. وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إلى أن الناس في ميانمار أجبروا على التفكير في البحث عن الأمان خارج بلادهم، مضيفاً إنه يتعين توفير الحماية والدعم من جيران ميانمار.



وقال المكتب: «من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخل الدولي لمنع المزيد من تدهور وضع حقوق الإنسان في ميانمار». ودعا المكتب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى الرد السريع وتكثيف إجراءاتها لضمان وفاء الجيش بهذه الالتزامات ومحاسبته حال عدم تنفيذ ذلك.





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