إصابات "العفن الأسود" .. كارثة جديدة تهدد الهند

المصدر: د ب ا

في الوقت الذي تعاني فيه الهند من موجة ثانية قاتلة من وباء كورونا، حذر الأطباء من عدوى نادرة تعرف باسم "الفطريات السوداء" أو العفن الأسود، بعد تسجيل سلسلة من الحالات في أنحاء البلاد.

وكانت أوتر براديش وأوديشا وماديا براديش هي أحدث الولايات الهندية التي تسجل حالات إصابة بالفطريات اليوم الثلاثاء، بعد اكتشاف مئات الإصابات في نيودلهي وجوجارات وماهاراشترا خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن داء الغشاء المخاطي، الذي ينتج عن التعرض لفطريات، لديه القدرة على تشويه أو قتل المرضى، ويبلغ معدل الوفيات به بين المصابين 50%.

وتنتشر العدوى الفطرية بالتوازي مع الجائحة، ولكنها لا ترتبط فقط بمرضى كوفيد-19 الذي ينتج عن فيروس كورونا.

وتوفي ثمانية أشخاص بسبب العدوى الفطرية، وتم تسجيل ألفي حالة إصابة في ولاية ماهاراشترا، وفقا لوزير الصحة بالولاية راجيش توب. وقال الوزير إن السلطات تخصص أجنحة خاصة لعزل المرضى وعلاجهم مجانا.

وتم تسجيل أكثر من 700 حالة في ولاية جوجارات، حيث خصصت حكومة الولاية أجنحة منفصلة للمرضى.

ودعا المجلس الهندي للأبحاث الطبية المستشفيات التي تعالج مرضى كوفيد-19 ومرضى السكري والجهاز المناعي الضعيف إلى رصد أي أعراض مبكرة للعدوى الفطرية، بما في ذلك آلام الجيوب الأنفية واحتقان الأنف وآلام الوجه والتورم والتخدر وآلام الأسنان، ضمن أمور أخرى.

وتعد العدوى الفطرية أحدث تحد تواجهه الهند حيث تعاني من نقص أسرة المستشفيات والإمدادات والأدوية واللقاحات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسجلت الهند أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميا على مدار العشرين يوما الماضية. وسجلت البلاد إجمالي 9ر22 مليون حالة إصابة حتى الآن.

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