بعد الصاروخ الصيني.. ماذا بقي من توقعات العرّافة البلغارية الضريرة؟

المصدر: القاهرة – وكالات

ما زالت توقعات العرافة البلغارية الضريرة لـ2021، المعروفة باسم «بابا فانجا» تشغل بال العالم طوال الوقت، لعل آخرها ربط أزمة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة والمتفكك في بحر العرب جنوب الهند، بما توقعته بأن العالم سيعاني من الكثير من الأزمات والكوارث عام 2021، فضلاً عن قولها إن تنيناً قوياً سيحكم البشرية، وهو ما قال عنه البعض إن المقصود بهذا التنين هو الصين.

وبخلاف قصة الصاروخ الصيني، سبق وأن توقعت العرّافة الضريرة ذات الأصول البلغارية، التي رحلت قبل 25 عاماً، بمجموعة من التوقّعات، والتي حدثت بالفعل، ومن بينها أحداث 11 سبتمبر وتفكك الاتحاد السوفييتي، إلى جانب وفاة الأميرة ديانا وكارثة تشرنوبل النووية، وفق تقرير في صحيفة الوطن المصرية.

وثمة توقعات للعرافة البلغارية لـ2021 لم تحدث حتى الآن، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، منها حدوث مجموعة من الكوارث الطبيعية، كالأمواج والفيضانات والعواصف والزلازل، وظهور مرض جديد يختلف عن «كورونا»، ويسبب موت عدد كبير من الكائنات الحية، وإمكانية ظهور حياة على كواكب مختلفة عن الأرض، وظهور أمل للبشرية للنجاة من السرطان عبر ظهور علاج نهائي له.

كما توقعت انهيار الاقتصاد الأوروبي ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل شخص داخل بلاده، وتوقف إنتاج البنزين، وامتلاك القطارات قدرة الطيران باستخدام الطاقة الشمسية.

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