شاهد.. لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني على دولتين عربيتين

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر مركز الفلك الدولي، الأحد، فيديو لمرور حطام الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" فوق مدينة عمّان - الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.

كما نشر المركز فيديو آخر من سلطنة عمان يبين بداية دخول الصاروخ الصيني للغلاف الجوي.

وأظهر الفيديو الأول مرور الحطام فوق العاصمة الأردنية عمان قبل سقوطه بحوالي 10 دقائق.

سقوط حطام #الصاروخ_الصيني



فيديو آخر لمرور حطام الصاروخ فوق مدينة عمّان - الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.



متابعة وتصوير السيد باسل ذياب والأستاذة بسمة ذياب عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي. #عاجل pic.twitter.com/EcP1TcxhCh — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

وكشف مركز الفلك الدولي، على حسابه على تويتر، أن الفيديو من تصوير عضو ببرنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي.

ويوضح الفيديو، الذي يستغرق نحو 42 ثانية، حركة غير منضبطة للصاروخ الطائش الذي بدا على هيئة دائرية بيضاء تظهر بوضوح وسط سماء صافية.





شاهد.. لحظة مرور حطام #الصاروخ_الصيني على دولتين عربيتينhttps://t.co/vELrOgzZEp#بحر_العرب#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4aX0lr1DPI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 9, 2021 وأعلنت السلطات الصينية اليوم أن الصاروخ لونغ مارش بي 5 تفكك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي. وقالت السلطات الصينية إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

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