الصين تعلن تفكك الصاروخ فوق بحر العرب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات الصينية اليوم أن الصاروخ لونغ مارش بي 5 تفكك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

وقالت السلطات الصينية إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا. وفقا لسكاي نيوز.

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن إحداثيات سقوط بقايا الصاروخ في منطقة جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وأضافت أن بقايا الصاروخ الصيني الطائش سقطت في بحر العرب وكامل مكوناته تدمرت لدى عودته للأرض.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني قوله إن أجزاء من الصاروخ "لونج مارش 5بي" دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت جرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وقال المكتب إن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.

وفي واشنطن، أكدت قيادة قوة الفضاء الأمريكية سقوط الصاروخ الصيني لونغ مارش بي 5 دون الإشارة لمكان سقوطه.

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