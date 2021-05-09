بث مباشر لسقوط حطام الصاروخ الصيني

المصدر: وكالات

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر90% منه فوق المياه ابتداء من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب إسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية، وفقا للمصري اليوم.

واضاف «القاضي» أنه من المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض.

وتقدم "البيان" بثا مباشرا لعملية سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، ودخوله إلى الغلاف الجوي، حيث ترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق «لونج مارش 5 بي»، الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها «عودته اللاطوعية» إلى الأرض.

ووفقا لآخر تحديثات مركز الفلك الدولي، سيقع حطام الصاروخ الصيني، في الساعة 02:11 بتوقيت جرينتش إي 3:11 بتوقيت القاهرة (زائد ناقص 60 دقيقة).

ووفق المركز، فإن الخارطة تبين مكان السقوط المتوقع، والخطوط الخضراء والحمراء تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها الحطام خلال هامش الخطأ.

وكان الصاروخ الصيني «لونج مارتش 5»، أرسل إلى الفضاء، لكنه خرج السيطرة، ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

وكان البروفيسور، جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية كجزء من مركز شاندرا للأشعة السينية ورئيس أنظمة البيانات، الذي يدير مركبة الفضاء بمرصد شاندرا للأشعة السينية، قال إنه من المتوقع أن يدخل الصاروخ الصيني مرحلة الغلاف الجوي مرة أخرى في الساعات القليلة القادمة.

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