سقوط الصاروخ الصيني يشبه ضربة البرق

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

أفاد رائد فضاء أوروبي أن خطر الإصابة جراء سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، يشبه التعرض لصاعقة برق في حال هوى على منزل ما، مضيفاً أن التحذيرات التي سيتلقاها الناس ستكون قبلها ببضع ساعات فقط.

ونقلاً عن موقع «بزنس إنسايدر»، قال مسؤول من وكالة الفضاء الأوروبية، إنه من غير المرجح أن يصيب الحطام الناتج عن الصاروخ الصيني، مناطق مأهولة بالسكان. ولكن إذا سقط الصاروخ المعروف باسم «المسيرة الطويلة 5B» بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان، فلن يكون أمام السلطات سوى «ساعات قليلة» لتحذير الناس، وذلك وفقاً لما قاله توماس رايتر، رائد الفضاء والمنسق المشترك بين الوكالات.

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