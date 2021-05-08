مركز الفلك الدولي: الصاروخ الصيني سيسقط على الأرض 9 مايو

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

تشير آخر توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي أن الموعد المتوقع لسقوط حطام الصاروخ الصيني هو يوم 09 مايو ما بين الساعة 00:03 والساعة 08:03 بتوقيت غرينتش.

في حين تشير تنبؤات وزارة الدفاع الأمريكية أن موعد السقوط هو ما بين يوم 08 مايو الساعة 23:27 ويوم 09 مايو الساعة 05:27 بتوقيت غرينتش.

وتظهر تبين الخرائط موقع السقوط المتوقع في منتصف الفترة المذكور سابقا، وتشير الخطوط الخضراء والحمراء إلى الأماكن التي قد يسقط فوقها ضمن كامل الفترة ومن خلال متابعة السقوطات السابقة خلال السنوات الماضية، لا توجد أي جهة توقعاتها هي الأدق دائما.

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