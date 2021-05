مؤسسة الفضاء الأمريكية تحدد موعد دخول حطام الصاروخ الصيني الغلاف الجوي

أعلنت «مؤسسة الفضاء الجوي» الأمريكية إن بقايا أكبر صاروخ صيني، تم إطلاقه الأسبوع الماضي، ستدخل الغلاف الجوي للأرض في وقت متقدّم من ليل اليوم السبت أو صباح غد الأحد.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي مستبعدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء تتابع الدخول الخارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي تغريدة، قالت «مؤسسة الفضاء الجوي» إن أحدث توقعات مركز دراسات العودة المدارية والحطام (كوردس) التابع لها تشير إلى أن جسم الصاروخ «لونغ مارش 5 بي» سيدخل الغلاف الجوي في حدود ثماني ساعات قبل الساعة 04.19 يوم الأحد بتوقيت غرينتش أو بعدها.

وجغرافياً، تشير أحدث توقعات «كوردس» إلى أن مكان دخول جسم الصاروخ للغلاف الجوي سيكون قرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، لكنه نبه إلى أن الدخول محتمل أيضا في أي مكان على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم.

وانطلق الصاروخ «لونغ مارش 5 بي» من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل (نيسان)، حاملا على متنه مركبة «تيانهي» غير المأهولة، والتي كانت تنقل مكوّنات أماكن إقامة في محطة فضائية صينية دائمة.

ويتقلص ارتفاع جسم الصاروخ الذي يزن 18 طناً منذ الأسبوع الماضي، لكن سرعة الانخفاض لا يمكن تحديدها بسبب متغيرات في الغلاف الجوي.

