العالم في صور

جنود نيباليون يقدمون التحية أمام جثامين زملائهم الذين قضوا جراء الوباء في العاصمة كاتماندو | أ.ف.ب

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جنود نيباليون يقدمون التحية أمام جثامين زملائهم الذين قضوا جراء الوباء في العاصمة كاتماندو | أ.ف.ب

 

إعلامية تتابع عملية نقل عربة قطار عقب انهيار جسر لمترو الأنفاق في مكسيكو سيتي | رويترز

 

 

 

 

كولومبيون يتظاهرون ضد الفقر وعنف الشرطة في العاصمة بوغوتا | رويترز

 

 

أفغانيون يحملون حقائب تحتوي على مساعدات دولية في أعقاب الفيضانات بمنطقة غوزارا في هرات | أ.ف.ب

 

 

 

أسرة قرغيزية نازحة تحضّر الطعام في مخيم قرب الحدود مع طاجيكستان | أ.ب

 

 

 

طفلتان إثيوبيتان نازحتان بمخيم في ميكيلي بإقليم تيغراي | أ. ب

 

 

 

إقبال كثيف على الأسواق الشعبية خلال شهر رمضان المبارك في مدينة كراتشي الباكستانية | أ.ف.ب

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