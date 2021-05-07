إصابة رئيس جزر المالديف الأسبق في انفجار أمام مقر إقامته

المصدر: د ب ا

أصيب رئيس جزر المالديف الأسبق محمد نشيد بجروح في انفجار خارج مقر أقامته بالعاصمة ماليه، لكن حالته مستقرة، حسبما قال مسؤولون اليوم الجمعة.

وقال ضابط رفيع في الشرطة إن نشيد، وهو الرئيس الحالي للبرلمان، كان يغادر مقر إقامته في كناريج الواقعة في منطقة جالولهو بالعاصمة مساء الخميس عندما وقع الانفجار.

وذكرت تقارير أولية أن المتفجرات وضعت على دراجة نارية بالقرب من سيارة نشيد.

وقال مسؤولو المستشفى إن نشيد أصيب بعدة جروح لكن حالته مستقرة.

وقال رئيس جزر المالديف إبراهيم محمد صليح إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.

يشار إلى أن نشيد، البالغ من العمر 53 عاما، كان أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد بعد إدخال نظام التعددية الحزبية عام 2008. واستقال في عام 2012 بعد انقلاب قال إنه كان بقيادة الشرطة والجيش.

وحصل صليح على دعم حزب نشيد- الحزب الديمقراطي المالديفي - في انتخابات 2018.

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