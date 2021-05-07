فيديو.. توضيح مهم من سفارة الصين في السعودية حول الصاروخ الصيني

المصدر: البيان الإلكتروني

طرحت سفارة الصين في المملكة العربية السعودية سؤالا عبر حسابها الرسمي على تويتر حول هل الصاروخ الصيني خارج نطاق السيطرة؟

وأجابت السفارة : مثلما قدمت بعض وسائل الإعلام تغطية غير مهنية في مايو 2020، تعدّ الشائعات هذه المرة أيضًا غير صحيحة.

وأضافت: فيما يلي التعليق المهني للخبراء:" بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد الصاروخ الذي يدور خارج الغلاف الجوي قوته، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم "التحكم" في حطام الصاروخ. لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية.

وواصلت: تقوم الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين بإجراء التخميل (إبطال الفعالية التفجيرية) للصاروخ في المرحلة الأخيرة، ولتجنب احتلال موارد مدارية ثمينة، يمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل إجراء التخميل.

وأكدت السفارة الصينية: منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض لأكثر من 60 عامًا.



وختمت السفارة قائلة: "الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمنة على الأرض".

توضيح مهم من سفارة الصين في السعودية حول الصاروخ الصينيhttps://t.co/PIDC0EAKYc#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KOelIALDat — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 6, 2021

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