ترامب: قرارات مواقع التواصل الاجتماعي منها فيسبوك عار مطلق

المصدر: ا ف ب

وصف دونالد ترامب الأربعاء بـ "العار المطلق" قرارات مواقع التواصل الاجتماعي تعليق حساباته، في بيان نشر بعد اعلان مجلس الاشراف على فيسبوك الابقاء على منع الرئيس السابق من نشر رسائل على صفحته على فيسبوك وحسابه على انستغرام.

وكتب في بيان "ما فعله فيسبوك وتويتر وغوغل هو عار مطلق".

وأضاف "سحبت حرية التعبير من الرئيس الأمريكي لأن مجانين من اليسار المتشدد يخشون الحقيقة لكن الحقيقة ستظهر على أي حال أكبر وأقوى من أي وقت مضى" في إشارة إلى اتهاماته التي لا أساس لها بأن عمليات تزوير شابت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.

وأضاف ترامب "لن يقف الشعب الأمريكي مكتوف الأيدي! على مواقع التواصل الاجتماعي أن تدفع ثمنا سياسيا ويجب ألا يسمح لها أبدا بتدمير عمليتنا الانتخابية والقضاء عليها".

وفي النهج ذاته هدد نواب جمهوريون في الكونغرس بمهاجمة عمالقة التكنولوجيا في حال استعادوا الغالبية في الكونغرس في الانتخابات البرلمانية النصفية المرتقبة في نوفمبر 2022.

وكتب كيفين مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب في تغريدة "إذا تمكن فيسبوك من حظر ترامب قد تليه كافة الأصوات المحافظة".

وأضاف "غالبية جمهورية في مجلس النواب ستحد من سلطة عمالقة التكنولوجيا على كلمتنا".

وغرد النائب جيم جوردان "حطموهم" في إشارة إلى مسألة الاحتكار.

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