تثبيث قرار إغلاق حساب ترامب على «فيسبوك»

المصدر: واشنطن - وكالات

أيّد مجلس الإشراف على «فيسبوك»، اليوم، قرار المجموعة فرض حظر على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من نشر رسائل على صفحته على الموقع وحسابه على «إنستغرام».

وقال المجلس المستقل الذي تعتبر قراراته ملزمة لشبكة التواصل الاجتماعي الرائدة، إن ترامب وعبر ما نشره من تعليقات في 6 يناير، يوم الهجوم على مبنى الكابيتول، أوجد بيئة مخاطر الانزلاق نحو العنف جدية فيها، مضيفاً: «نظراً لخطورة الانتهاكات وخطر العنف المستمر، كان قرار «فيسبوك» بتعليق حسابات ترامب مبرراً في 6 يناير وتمديد هذا التعليق في 7 يناير». واعتبر المجلس في الوقت نفسه، أنه لم يكن من المناسب لـ«فيسبوك» أن يفرض عقوبة غير محددة المدة ولا تستند إلى أي معايير، مطالباً الموقع بأن يراجع خلال ستة أشهر من القرار الحالي العقوبة التي فرضها في السابع من يناير لاتخاذ العقوبة المتناسبة.

وأضاف أنه لا يجوز لفيسبوك إبقاء مستخدم خارج المنصة لفترة غير محددة من دون أي معايير بشأن متى أو ما إذا كان سيعاد فتح الحساب، وأن «فيسبوك» يمكن إما أن يفرض تعليق الحساب لفترة زمنية محددة أو أن يحذفه.

وقال مجلس الإشراف، إنّه وحين نُشرت رسائل ترامب، كان يرتسم خطر واضح وفوري لوقوع ضرر وتصريحاته المؤيدة للمتورطين في أعمال الشغب أعطت شرعية لأعمالهم العنيفة.

واعتبر أن ترامب بصفته رئيساً كان يتمتع بنفوذ قوي، مشيراً إلى أن عدد متابعيه بلغ 35 مليوناً على فيسبوك و24 مليوناً على إنستغرام. ورفع المجلس توصيات إلى «فيسبوك» لوضع سياسات واضحة وضرورية ومتناسبة تعزز السلامة العامة وتحترم حرية التعبير.

بدوره، كرّر ترامب اتهاماته القديمة بأن تزوير الانتخابات تسبب في خسارته أمام جو بايدن.

وقال ترامب في بيان: «لو كان زعيم الأقلية الجبان والجاهل ميتش ماكونيل قاتل لفضح كل الفساد الذي أبلغ به في ذلك الوقت، وعُثر على مزيد منه منذ ذلك الحين، لحصلنا على نتيجة رئاسية مختلفة تماماً».

وجدّد ترامب الذي يفكر في الترشح مرة أخرى للبيت الأبيض القول بإصرار بوجود أدلة وفيرة على تزوير أصوات الناخبين، وحض أنصاره على عدم الاستسلام أبداً.

إلى ذلك أطلق ترامب صفحة مدونة على موقعه الإلكتروني وهي مشابهة بصرياً لـ «تويتر»، ولكنها تحتوي على منشورات فقط من ترامب.

ويمكن لأنصار ترامب من الناحية الفنية، استخدام المدونة لإعادة نشر تصريحات ترامب على «تويتر» أو «فيسبوك»، حيث إن هناك خيار مشاركة أي منشور قصير كاقتباس عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه المنصات ستسمح بمثل هذا النشاط.

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