البنتاغون يعلن فشل تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات

المصدر: أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فشل تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات "مينيوتمان 3" موضحة أنه لم يكن مسلحا وأن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب الخلل.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي في بيان أن الجيش الأمريكي يعتزم القيام بتجربة جديدة لإطلاق هذا الصاروخ.

وكان يفترض اطلاق الصاروخ في الساعات الأولى من الأربعاء من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في تجربة كالتي يقوم بها سلاح الجو الأمريكي بانتظام لإظهار فعالية الرد النووي الأمريكي وطمأنة حلفاء واشنطن.

واعلن عن عملية الاطلاق الإثنين في تغريدة لقائد القوة الضاربة الأمريكية.

ولم يوضح البيان أين كان يفترض أن يسقط لكن تجارب الصواريخ غالبا ما تطلق باتجاه جزر مارشال وتسقط في البحر.

وهذا الصاروخ الذي دخل في الخدمة قبل نصف قرن، هو الأرضي الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ 2005.

ويتم تثبيته في منصات الإطلاق المنتشرة في ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في وايومنغ وداكوتا الشمالية ومونتانا.

وتضم الترسانة النووية الأمريكية أيضا صواريخ ترايدنت التي تطلق من البحر وتنشر في غواصات أمريكية وقنابل نووية تحملها قاذفات استراتيجية.

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