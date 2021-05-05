نتنياهو يعيد التفويض للرئيس الإسرائيلي

المصدر: وام

أعاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل انتصاف ليل الثلاثاء - الأربعاء التفويض الذي منحه إياه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لمحاولة تشكيل حكومة في أعقاب عدم تمكنه من ذلك.

وجاء ذلك قُبيل انقضاء المهلة القانونية (28 يوما) بفترة وجيزة في ظل عدم تمكنه من إبرام اتفاقات ائتلافية مع الكتل البرلمانية؛ ويتوقع أن ينقل ريفلين التفويض إلى زعيم المعارضة الاسرائيلية لبيد أو إجراء جولة مشاورات جديدة مع الأحزاب للحصول على توصياتها بمرشح يشكل الحكومة.

وأصدر الليكود بيانا قال فيه إن نتنياهو أعاد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي "في أعقاب رفض زيعم حزب يمينا "بينيت" الالتزام بتشكيل حكومة يمينية الأمر الذي كان سيدفع أعضاء كنيست آخرين إليها".

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي في بيان صدر ديوانه: "انتهت فترة الـ 28 يومًا المنصوص عليها في قانون "أساس: الحكومة" التي كانت تحت تصرف رئيس الحكومة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، بحلول منتصف الليل".

وأضاف البيان: "قبل منتصف الليل بقليل، أبلغ نتنياهو ديوان الرئيس أنه لم يتمكن من تشكيل حكومة وبالتالي فهو يعيد التفويض إلى الرئيس"؛.

وتابع: "الأربعاء سيجري ديوان رئيس الدولة اتصالات بالكتل البرلمانية حول مواصلة عملية تشكيل الحكومة".

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