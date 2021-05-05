بايدن يستذكر "الأيام الخوالي" مع رئيس أمريكي أسبق

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل خلال زيارتهما الأسبوع الماضي لمنزل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزوجته وروزالين.

وبدا جيمي كارتر مبتسما وهو جالس على كرسي ويمسك بيد السيدة الأولى جيل بايدن، بينما يجثو الرئيس بايدن إلى جانب روزالين كارتر الجالسة.

والتقطت الصورة يوم الخميس الماضي بينما كان الرئيس الأسبق البالغ من العمر 96 عاما وزوجته يستضيفان عائلة بايدن بمنزلهما الكائن في مدينة بلينز بولاية جورجيا، بحسب "روسيا اليوم".

وفي تعليقه عن الزيارة، قال بايدن: "لقد جلسنا وتحدثنا عن الأيام الخوالي".

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