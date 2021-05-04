مليار و180 مليون جرعة لقاح ودول تبدأ التخلّص من قيود كورونا

المصدر: عواصم - وكالات

بدأت الكثير من دول العالم تتنفّس الصعداء مع التوسّع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، في ظل وصول عدد الجرعات المعطاة إلى مليار و180 مليوناً. وتعتزم بعض الولايات الأمريكية، وعلى رأسها نيويورك التي سترفع العديد من القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، عن رفع العديد من القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك استئناف عمل المترو في المدينة على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أنّه سيتم واعتباراً من 19 مايو الجاري إلغاء نسب الإشغال المحددة في العديد من المنشآت التجارية والثقافية في المدينة، بما في ذلك المتاجر والمطاعم ودور السينما والمتاحف، فيما سيسمح للشركات باستقبال العدد الذي تريده من الأشخاص بشرط احترام مسافة الست أقدام من التباعد الاجتماعي. وأضاف كومو: «الفتح كامل لكن يخضع للست أقدام، ويمكن التخلي عن قاعدة الست أقدام في حال قدّم جميع العملاء إثباتات على تلقيهم اللقاح أو اختبار «كوفيد19» سلبي». وأوضح أنّ كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى تراجع معدلات فحوص «كوفيد19» الإيجابية ودخول المستشفيات التي سجلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر، إضافة إلى ارتفاع معدل التطعيم. ومن المقرّر مضاعفة عدد الذين يسمح لهم بالتجمع في الهواء الطلق من 250 إلى 500 شخص، في حين سيكون بإمكان 250 شخصاً التجمع في الأماكن المغلقة، بعد أن كان العدد محدداً بـ 100، أما التجمعات الكبيرة فهي مسموحة لمن تلقوا اللقاح. ويمهد هذا الإعلان الطريق أمام مسارح نيويورك الشهيرة لفتح أبوابها.



من جهتها، مهدت الحكومة الألمانية، الطريق أمام إدخال تخفيف سريع لقواعد مواجهة فيروس كورونا لمن تلقوا اللقاح بالكامل والمتعافين. وقالت وزيرة العدل، كريستينا لامبرشت، إن مجلس الوزراء أقر لائحة تنص على ذلك، موضحة أن من المقرر بموجب اللائحة الحد من قيود الحقوق الأساسية مثل قيود التخالط مع آخرين والخروج. وقالت لامبرشت: «إنها خطوة مهمة نحو الحياة العادية»، لافتة إلى أنه من الممكن بدء سريان تخفيف هذه القيود في العطلة الأسبوعية المقبلة إذا تم إقرارها كما هو مخطط.



من جهتها،أوصت لجنة استشارية تابعة للحكومة الكندية، بإعطاء لقاح «جونسون أند جونسون» للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عاماً.

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