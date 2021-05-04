لقاح فايزر بات متاحاً لهذه الفئة العمرية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أفادت وسائل إعلام أمريكيّة أمس الاثنين بأنّه من المتوقّع أن تسمح الولايات المتّحدة بإعطاء لقاح فايزر/ بايونتك المضادّ لفيروس كورونا للأولاد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر، بدءاً من الأسبوع المقبل. وطلبت شركة فايزر ترخيصاً طارئاً لاستخدام لقاحها للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وفق ما نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول حكومي.



وقالت الشبكة «سيتوجّب على إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة تغيير لوائحها الخاصّة بترخيص اللقاح في حالات الطوارئ، ولكنّ العملية يُفترض أن تكون سهلة».



واستخدام لقاح فايزر مرخّص حالياً في الولايات المتحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر. ومن شأن توسيع نطاق التطعيم ليشمل المراهقين، أن يفتح الباب لتلقيح ملايين الأمريكيّين الآخرين.

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