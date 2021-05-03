رئيس الفلبين يتلقى لقاح «سينوفارم»

المصدر: مانيلا - وكالات

حصل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الاثنين، على لقاح سينوفارم ضد فيروس «كورونا»، وفقاً لما قاله النائب كريستوفر جو.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن جو القول: إن وزير الصحة فرانسسكو دوكي هو من قام بإعطاء اللقاح للرئيس.

وكانت وزارة الصحة الفلبينية أعلنت، اليوم، تسجيل 7255 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 062ر1 مليون حالة، كما سجلت الفلبين 94 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 17 ألفاً و525 حالة.

وكانت الفلبين مددت الأربعاء الماضي إغلاقاً لمدة شهر في منطقة العاصمة، والأقاليم المجاورة لمدة أسبوعين آخرين في الوقت الذي بلغ العدد الإجمالي لحالات مرض «كورونا» أكثر من مليون حالة.

وأعلن دوتيرتي في خطابه الأسبوعي المتلفز أن القيود المفروضة في مانيلا الكبرى، وأقاليم بولاكان وريزال ولاجونا وكافيت ستظل سارية المفعول حتى 14 مايو. وأضاف: إن الإغلاق في إقليمي كيرينو وأبرا الشماليين ومدينة سانتياغو في إقليم كاجايان فالي سيظل ساري المفعول طوال مايو.

وحث دوتيرتي الفلبينيين على اتباع قواعد الإغلاق، وحذر المسؤولين المحليين من التراخي في تنفيذ القيود. وأوضح: «سيكون هناك ارتفاع دائماً... في حالات (كورونا) إذا لم نتبع القانون»، هذه ليست قضية طبية فقط. إنها الآن مصلحة وطنية، وربما بقاء الفلبينيين".

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