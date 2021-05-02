مقتل عشرات من طالبان في معارك مع القوات الأفغانية

المصدر: كابول - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد أن معارك بين القوات الحكومية الأفغانية ومتمردي طالبان أدت الى مقتل أكثر من 100 مقاتل من الحركة خلال الـ24 ساعة الماضية، في الوقت الذي واصل الجيش الأمريكي سحب قواته.

وجرت مواجهات بين طالبان والقوات الحكومية في ولايات عدة، بينها معقل طالبان السابق قندهار، حيث نفذ الجيش الأمريكي «ضربة دقيقة» السبت مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

وقالت الوزارة في بيان إن 52 من مقاتلي طالبان أصيبوا في الاشتباكات، من دون أن تعطي تفاصيل عن وقوع أي خسائر في صفوف القوات الحكومية.

ولم تعلق طالبان على هذه الأنباء، علما أن كلاً من الجيش الأفغاني وطالبان يبالغ عادة بتقدير خسائر الطرف الآخر.

وشهدت الأشهر الأخيرة استمرارا للمعارك في أفغانستان مع تعثر جهود السلام الرامية الى إنهاء الصراع المستمر هناك منذ 20 عاماً.

وبدأ الجيش الأمريكي رسمياً سحب ما تبقى من جنوده البالغ عددهم 2,500 جندي على الأراضي الأفغانية السبت، بناء على أوامر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي.

وقال مسؤولون أمريكيون في الميدان إن الانسحاب بدأ قبل أيام قليلة من بداية مايو، الموعد النهائي المتفق عليه بين واشنطن وطالبان العام الماضي لاستكمال الانسحاب.

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