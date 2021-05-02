واشنطن تنفي صفقة لتبادل سجناء مع طهران

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

نفت الولايات المتحدة الأحد تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية حول إبرام واشنطن صفقة مع طهران لتبادل سجناء في إطار المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين لشبكة «سي بي إس» الأمريكية «للأسف، هذه المعلومات خطأ. لا يوجد اتفاق حول إطلاق سراح هؤلاء الأمريكيين الأربعة».

وكان تلفزيون عام إيراني نقل عن مصدر رسمي أنه «تحت ضغط الكونغرس (...) وفي مواجهة الحاجة العاجلة لتحقيق نتائج في الملف الإيراني، وافق الأمريكيون على دفع 7 مليارات دولار وإطلاق سراح أربعة إيرانيين (...) مقابل الإفراج عن أربعة جواسيس أمريكيين».

وأضاف كلاين «نعمل بجد لإعادة هؤلاء الأمريكيين إلى الوطن. عندما ننجح، من الواضح أننا سنكون سعداء بإعلان الخبر».

وتحدّث المفاوضون حول الملف النووي الإيراني السبت عن نتائج متباينة في فيينا، في ختام الجولة الثالثة للمحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015، ودعوا إلى الإسراع لتحقيق ذلك خلال «ثلاثة أسابيع» وفق الطرف الروسي.

وبدأت المفاوضات مطلع أبريل، ويؤكد المشاركون فيها أن المهمة «معقّدة» والعراقيل كثيرة.

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