اغتيال مسؤول أثناء أدائه الصلاة في مسجد بالكونغو

المصدر: أ ف ب

اغتيل مسؤول بالرصاص مساء السبت أثناء أدائه الصلاة في مسجد في بيني، المدينة الواقعة في شرق الكونغو الديموقراطية والتي قُتل فيها منذ 2014 آلاف المدنيين في هجمات اتُّهم بتنفيذها تنظيم إسلامي مسلّح، كما أعلنت السلطات.

وقال آلواز مبوارارا المسؤول في مدينة بيني لوكالة فرانس برس إنّ الشيخ على أمين قتل أثناء أدائه صلاة العشاء ما بين الساعة 19:30 والساعة 20:00 (17:30-18:00 ت غ)".

وأضاف أنّ "أفراد عصابة أتوا وأطلقوا النار عليه أثناء صلاة العشاء" في هذه الأمسية الرمضانية.

ومنذ نوفمبر 2019 قتل أكثر من ألف مدني في مدينة بيني ومحيطها (مقاطعة شمال كيفو)، في هجمات اتّهمت السلطات تنظيم "القوات الديموقراطية المتحالفة" بالوقوف خلفها.

وقُتل أشخاص آخرون السبت في منطقة بيني في هجمات جديدة قالت السلطات إنّ "القوات الديموقراطية المتحالفة" نفّذتها، من دون أن تتّضح في الحال حصيلة القتلى.

وكان رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي، الذي زار قصر الإليزيه الثلاثاء، طلب المساعدة من فرنسا لمحاربة "القوات الديموقراطية المتحالفة".

ومساء الجمعة، أعلن تشيسكيدي "حالة الحصار" في إقليمي شمال كيفو وإيتوري في شرق البلاد للتصدّي للفظائع التي ترتكبها بحق مدنيين مجموعات مسلّحة متمرّدة.

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