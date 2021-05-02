صدامات بين الأمن ومحتجين في تشاد

المصدر: نجامينا- رويترز

قال شهود ومصادر طبية: إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بطلقات نارية في منطقة ماندول، بجنوب تشاد، أمس، عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص على متظاهرين يحتجون على تولي الجيش السلطة في البلاد الشهر الماضي.

وقرع المحتجون في بلدة سارة، الواقعة على بعد 550 كيلو متراً من العاصمة نجامينا، على الأواني، لإظهار تحديهم للمجلس العسكري، الذي تولى السلطة من الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي قتل الشهر الماضي بعد سنوات طويلة في الحكم، وقال شاهد: إن الشرطة ردت بإطلاق الرصاص الحي على الحشد.

وقال محتج يدعى ألايسيم ماناس، الذي كان يتظاهر في سارة لوكالة «رويترز»: «اثنان من أصدقائي أصيبا بأعيرة نارية أمام عيني، وبقيا في الموقع أكثر من ساعة قبل نقلهما إلى المستشفى».

وقالت قيادات في المجتمع المدني ببلدة قمرة المجاورة: إن 12 شخصاً اعتقلوا في احتجاج مماثل، حيث ردت الشرطة على الاحتجاج بضرب المتظاهرين، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.

ورفض ممثل عن المجلس العسكري في تشاد التعليق على ما قامت به قوات الأمن، لكنه قال إن المحتجين كانوا «مجرد مجموعة من الشبان صغار السن، الذين ساروا في الشوارع وتسببوا في إرباك حركة المرور».

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