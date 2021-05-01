«العالمي للتسامح» يشيد بالهدنة بين طاجكستان وقرغيزستان

المصدر: أبوظبي-وام

أشاد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان بقرار وقف إطلاق النار بين طاجكستان وقرغيزستان وتوصل البلدين إلى هدنة.وأكد الجروان في رسائل خاطب من خلالها رؤساء برلمانات الدولتين أن المجلس على استعداد تام للعمل بمختلف أجهزته وبما لديه من إمكانيات من أجل تعزيز الهدنة والحوار بين البلدين، مشيداً بدور القيادة القرغيسية والطاجكية في إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار متمنياً استمرار الحوار للتوصل إلى حل لكافة النزاعات بالطرق السلمية.



وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في بيان له بهذا الشأن:«نشيد نشيد بدور القيادة في الدولتين لاحتواء الأزمة، ونهنئ الجانبين بتشكيل لجنة مشتركة للحوار وحل الأزمة، وندعو لوقف أي تطور للأشكال الحدودي، ونذكر الجانبين بحسن الجوار، والعمل على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة وأمن واستقرار البلدين وشعبيهما».

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