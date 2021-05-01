العالم في صور

عائلة هندية في حالة من الحزن على أحد أفرادها الذي توفي بفيروس كورونا وسط موجة غير مسبوقة من التفشي في الهند .

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تظاهرة حاشدة مناوئة للحكومة في العاصمة براغ .

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كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه خلال اجتماع في بروكسل بشأن اتفاقية التجارة بعد «بريكست».

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جثة مهاجر تطفو على سطح البحر عقب انقلاب قاربهم المطاطي قبالة سواحل ليبيا .

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع عبر الفيديو مع ممثل مجلس الأعمال الفرنسي في روسيا وسط تصاعد التوتر بين موسكو والغرب.

روسية تسير وسط تساقط كثيف للثلوج في العاصمة موسكو .

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شرطي يقف عند موقع تفجير في العاصمة مقديشو .

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عناصر أمن في العاصمة التشادية نجامينا خلال احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني .

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