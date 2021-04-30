ارتفاع ضحايا قرغيزستان في الاشتباك الحدودي مع طاجيكستان إلى 13 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

أعلنت قيرغيزستان اليوم الجمعة أنّ الاشتباك الحدودي الذي دار أمس الخميس بين قواتها والقوات الطاجيكية أسفر عن سقوط 13 قتيلاً في الجانب القرغيزي، في أسوأ مواجهة عسكرية بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى واللذين يتنازعان السيطرة على أراض حدودية واسعة.

وقالت وزارة الصحة في بشكيك في بيان إنّ حصيلة الخسائر البشرية في الجانب القرغيزي بلغت 134 شخصاً، "بينهم 13 قتيلاً"، مشيرة إلى أنّ اثنين من الجرحى حالتهما خطرة.

وتوصّل البلدان أمس الخميس إلى هدنة أنهت تبادل إطلاق النار الذي اندلع بين قواتهما حول جيب فوروخ الطاجيكي في قيرغيزستان، وهي منطقة تشهد توتراً على خلفية قضايا تتعلق بالوصول إلى المياه بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين الفقيرتين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز