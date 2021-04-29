ارتفاع إيرادات الشركة الأم لـ "غوغل" 34% إلى 55.3 مليار دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفعت إيرادات شركة "ألفابت"؛ الشركة الأم لـ "غوغل" إلى 55.3 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وفقا لبيان مالي.

وارتفعت نسبة الإيرادات بزيادة قدرها 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، تفوقت شركة "Silicon Valley" على تقديرات الإيرادات الفصلية البالغة 51.7 مليار دولار، حيث اجتمع الاقتصاد المتعافي والاستخدام المتزايد للخدمات عبر الإنترنت لتسريع أعمالها الإعلانية والسحابة.

وأظهرت نتائج "فيسبوك" للربع الأخير من 2020، المعلن عنها في يناير الماضي، زيادة أرباحها بنسبة 53% العام الماضي مقارنة بعام 2019..

وفي يناير الماضي، أعلنت شركة "أبل" أنها شهدت أيضا عاما مزدهرا، حيث تجاوزت إيراداتها 100 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر.

كما ستعلن "أمازون" عن أرباحها للربع الأول الخميس المقبل، لتخرج من الربع الأخير الرائع بمبيعات تصل إلى 125 مليار دولار، وفق "روسيا اليوم".

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