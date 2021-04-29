بايدن أمام الكونغرس: لا نسعى إلى نزاع مع الصين ولا إلى تصعيد مع بوتين

المصدر: وكالات

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء عدم "السعي إلى نزاع مع الصين"، لكنّه عبّر في الوقت نفسه عن "الاستعداد للدّفاع عن المصالح الأمريكيّة في المجالات كافّة".

وقال بايدن في خطاب أمام الكونغرس "خلال مناقشاتي مع الرئيس شي (جين بينغ)، أخبرته بأنّنا نؤيّد المنافسة"، ولكن في المقابل "سنحارب الممارسات التجاريّة غير العادلة" و"سنحافظ على وجود عسكريّ قوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، و"لن نتخلّى عن الدفاع عن حقوق الإنسان".

إلى ذلك، صرح بايدن لا يسعى إلى تصعيد التوتّرات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد أن فرض عقوباتٍ على موسكو بسبب مجموعة من المخاوف.

وقال بايدن في خطاب سنوي أمام الكونغرس "أوضحتُ لبوتين أنّنا لا نسعى إلى التصعيد، لكنّ أفعالهم لها عواقب".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز