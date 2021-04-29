أمريكا: اقتراب الزوارق الإيرانية من سفننا استفزاز

المصدر: (واشنطن - وكالات)

اعتبر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن اقتراب الزوارق الإيرانية من السفن الأمريكية في الخليج «عمل استفزازي».

وقال في كلمة بمنتدى «سيدونا للدفاع عن الديمقراطية» على قناة «أن بي سي» الأمريكية: «نعتبره عملاً استفزازياً ونتخذ الإجراءات المناسبة لحماية أنفسنا».

وحول الانسحاب من أفغانستان، قال ميلي: «ندرك مخاطر عودة تنظيم القاعدة بعد انسحابنا، ولكننا سنستمر في مراقبة الوضع هناك». وأكد مسؤولو البحرية الأمريكية أن زوارق سريعة وسفينة دعم ثنائية الهيكل، اقتربت من سفينتي خفر السواحل خلال قيامهما بدوريات في المياه الدولية في الجزء الجنوبي من الخليج العربي. وأشار المسؤولون إلى أن سفينة الدعم الإيرانية عبرت مراراً وتكراراً أمام السفينتين الأمريكيتين، وذلك أجبر إحدى السفن على القيام بمناورات دفاعية لتجنب الاصطدام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز