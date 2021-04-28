العثور على جثة شرطية في إنجلترا في ظروف مريبة

المصدر: د ب ا

طلبت الشرطة في مقاطعة كنت جنوب شرق إنجلترا ممن لديه معلومات بأن يقوم بالإدلاء بها بعد العثور على جثة شرطية في غابة، في ظروف وصفها المحققون بـ "المريبة".

وتم استدعاء الشرطة مساء أمس إلى غابة في كنت حيث تم العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 53 عاما.

وأكدت الشرطة اليوم الأربعاء أن الجثة للشرطية في شرطة كنت جوليا جيمس.

وقال متحدث باسم الشرطة، في بيان، "لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن، إلا أن محققين من مديرية الجرائم الخطيرة في كنت وإسكس يجرون تحقيقات لتحديد الظروف، ويتم التعامل مع وفاتها على أنها مريبة".

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