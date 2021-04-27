«عسكري» تشاد يعين رئيساً للوزراء ويتوعد المتمردين

المصدر: (طرابلس- البيان)

اتخذ الجنرال محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، قراراً بتعيين باهيمي باداكي ألبير، آخر رئيس وزراء في عهد والده الراحل رئيساً للحكومة الانتقالية. ويعتبر ألبير أحد قادة الأحزاب السياسية المقربة من الرئيس الراحل إدريس ديبي إيثنو، وقد حل ثانياً في نتائج الانتخابات الأخيرة.

ودعت الحكومة التشادية النيجر إلى التعاون والتضامن بموجب الاتفاقيات المختلفة الملزمة للبلدين من أجل تسهيل القبض على مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة. وقالت إنه «في مواجهة هذا الوضع الذي يهدد تشاد واستقرار المنطقة شبه الإقليمية بأكملها، فإن الوقت ليس للوساطة ولا للتفاوض مع الخارجين عن القانون»، وأضافت في بيان إن تشاد «توجه نداء حيوياً إلى جميع البلدان الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس لمزيد من التضامن والتنسيق وحشد الجهود لإبعاد الأذى ومن اغتالوا الماريشال وحاولوا تقويض الأمن أيضاً في منطقة الساحل بأكملها.

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