مقتل رجل جراء تعرضه لهجوم من سمكة قرش

المصدر: أ ف ب

عُثر في البحر قبالة نوميا على جثة رجل كان يمارس الرياضة المائية، وبيّنت التحقيقات الأولية أنه قضى جرّاء تعرضه لهجوم سمكة قرش، وفق ما أفاد المدعي العام في كاليدونيا الجديدة الأحد.

وبادر صاحب أحد القوارب إلى إبلاغ خدمات الإنقاذ البحري عصر السبت بعدما لاحظ جثة هامدة تعود إلى رجل خمسيني على لوح التجديف قبالة شبه جزيرة نوفيل، إلى الشمال الغربي من نوميا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن آثار عضّات لوحظت على ركبة هذا الرجل البالغ 53 عاماً.

ورجّح المدعي العام إيف دوبا في بيان أن تكون الوفاة نجمت عن تعرّض الرجل لهجوم من سمكة القرش الفرضية، مستنداً على المعلومات المتوافرة لدى المحققين حتى الآن، مشيراً إلى أن تحقيقات الطب الشرعي ستجرى على الأرجح الإثنين.

ويأتي هذا الهجوم بعد مقتل رجل يبلغ 57 عاماً في أواخر فبراير بالقرب من جزيرة سياحية في خليج قبالة عاصمة الأرخبيل الفرنسي. جرّاء تعرضه للعض في ساقه من قبل سمكة قرش يبلغ حجمها أكثر من أربعة أمتار.

ويرّجح كذلك أن يكون اختفاء شخصين آخرين في ظروف غامضة في نوميا بين 24 فبراير و2 مارس، أحدهما كان يمارس السباحة والآخر كان في قاربه، ناجماً أيضاً عن هجمات أسماك القرش المستقرة في المياه القريبة من المدينة، وفقًا للخبراء.

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