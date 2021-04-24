العالم في صور
تعزيزات عسكرية روسية تصل إلى القرم خلال مناورات عسكرية في ظل تصاعد التوتر مع الغرب .
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عناصر نسائية من الماينز الأمريكي في تدريبات المرحلة الأخيرة للانضمام لمشاة البحرية في كاليفورنيا .
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مهاجرون يصلون إلى الأراضي الأمريكية بعد نهر ريو غراندي (أ.ف.ب )(إي.بي.إيه) رويترز
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خباز يحضر القطايف بسوق شعبي في القاهرة .
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عاملون في مختبر بشركة فايزر المنتجة للقاحات كوفيد 19 في بلجيكا .
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هدوء حذر في العاصمة أنجامينا بعد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي
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أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في مؤتمر صحافي لتأييد تشريع في الكونغرس يجرّم الكراهية التي تستهدف الآسيويين بشكل خاص .