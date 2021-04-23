سلطات الجمارك الألمانية تداهم عصابة لتهريب المخدرات

المصدر: د ب ا

داهمت سلطات الجمارك الألمانية عصابة تعمل في تهريب المخدرات على نطاق دولي.

وأعلنت سلطات الجمارك في ميونخ والادعاء العام في مدينة آخن اليوم الجمعة أنه تم إيداع 18 شخصا مشتبه بهم السجن الاحتياطي.

وبحسب البيانات، قامت العصابة خلال الفترة من منتصف عام 2017 حتى مطلع عام 2021 بتهريب مخدرات من هولندا إلى ألمانيا في مخابئ احترافية. ويرجح المحققون تهريب نحو طن من مخدر "كريستال ميث" ومئات الكيلوجرامات من عقار النشوة (إكستازي).

ووفقا للبيانات، فتشت السلطات في منتصف أبريل الجاري 30 منزلا ومكاتب تجارية متنوعة في كافة أنحاء ألمانيا. وتم تفتيش 27 عقارا في برلين وحدها، كما تم بالتزامن إجراء ثماني عمليات تفتيش في هولندا، حيث عثرت السلطات على عدة كيلوجرامات من مخدر كريستال ميث، و60 ألف يورو نقدا، ووسائط تخزين بيانات ووثائق، والتي يُجرى فحصها حاليا.

وبحسب الجمارك، كان تشغيل قاعات مقامرة غير قانونية في برلين من مصادر الدخل الأخرى للعصابة. وخلال عمليات التفتيش صادر الضباط أيضا 47 آلة ألعاب مقامرة تم التلاعب بها. ويجرى التحقيق مع إجمالي 31 فردا مشتبه بهم.

وبدأت التحقيقات بعد رصد بائع مخدرات من ولاية بافاريا الألمانية اشترى مرارا كميات كبيرة من المخدرات من أحد المشتبه بهم. وتم القبض عليه متلبسا.

وشارك في عمليات التفتيش أكثر من 430 فردا من سلطات الجمارك والشرطة، إلى جانب العديد من أفراد القوات الخاصة.

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