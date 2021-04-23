بروكسل تستضيف قمة لقادة الناتو في 14 يونيو

المصدر: (بروكسل - د.ب.أ )

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أمس، أن قمة لقادة دول الحلف ستعقد ببروكسل، في يونيو المقبل.

للتداول بشأن روسيا والصين، بالإضافة إلى بحث مسألة الإرهاب والتغير المناخي.

وكتب على حسابه على موقع «تويتر»: «يسعدني أن أعلن أن القمة المقبلة لقادة الناتو ستنعقد في 14 يونيو المقبل في بروكسل». وأضاف: «لدينا أجندة واقعية وتطلعية لتعزيز تحالفنا عبر الأطلسي، والتعامل مع تحديات اليوم والغد».

وكان حلفاء «الناتو» أعربوا في الأشهر الأخيرة عن قلقهم بشأن ما يعتبرونه سلوكاً تصادمياً، بصورة متزايدة من جانب روسيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز