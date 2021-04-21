في عيد ميلادها الـ95.. الملكة إليزابيث تشكر شعبها على تكريم زوجها الراحل

المصدر: لندن- د.ب.أ

تقضي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عيد ميلادها هذا العام في قلعة وندسور، حيث لا تزال في حالة حداد بعد وفاة زوجها دوق أدنبره الأمير فيليب، بحسب بيان صادر عن قصر باكنغهام.

وكتب القصر على تويتر اليوم الأربعاء، أن «اليوم هو عيد ميلاد الملكة الـ95».

وجاء في تغريدة القصر: «ولدت صاحبة الجلالة في 21 أبريل 1926 في 17 شارع بروتون في لندن، وكانت أول مولودة لدوق ودوقة يورك». وأضاف أنه «هذا العام، الملكة لا تزال في قلعة وندسور في فترة حداد ملكي بعد وفاة دوق أدنبره». وقالت مصادر في وقت سابق، إن الملكة «ليس لديها خطط» للاحتفال بعيد ميلادها علناً. وأصدرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رسالة شكر لأبناء الشعب على تكريمهم لزوجها الراحل حديثاً الأمير فيليب.

وبمناسبة عيد ميلادها، أصدرت الملكة بياناً قالت فيه، إنها تلقت «العديد من رسائل التمنيات الطيبة» بهذه المناسبة المهمة، مضيفة أنها «تقدّر هذه الرسائل كثيراً».

وقالت: «بينما نعيش كأسرة في فترة حزن شديد، فإنه يسعدنا جميعاً أن نرى ونستمع إلى الإشادة بزوجي، من أولئك الموجودين داخل المملكة المتحدة والكومنولث ومن أنحاء العالم».

كما قالت: «أود أنا وعائلتي أن أشكركم جميعاً على الدعم واللطف الذي أظهرتموه لنا في الأيام الأخيرة. لقد تأثرنا بشدة، وما زلنا نتذكر أن فيليب كان له مثل هذا التأثير غير العادي على عدد لا يحصى من الأشخاص طوال حياته».

وتقضي الملكة عيد ميلادها هذا العام في قلعة وندسور، حيث لا تزال في حالة حداد بعد وفاة زوجها دوق أدنبره، بحسب بيان صادر عن قصر باكنغهام.

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