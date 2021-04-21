«فايزر» يثبت فعاليته ضد سلالة جديدة من «كورونا»

المصدر: (عواصم-وكالات)

أعلنت إسرائيل أنها سجلت ثماني إصابات بسلالة فيروس «كورونا»، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، مؤكدة أن لقاح فايزر/‏‏‏بيونتيك فعال في مقاومتها، في حين أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، لاستخدام لقاح شركة «جونسون أند جونسون» الأمريكية ضد فيروس «كورونا»، ما يمكن استخدام اللقاح من دون قيد داخل الاتحاد الأوروبي، بعد فحص الوكالة الأوروبية للأدوية، في وقت اتفقت روسيا والصين على إنتاج لقاح «سبوتنيك - V» بشكل مشترك.

وذكرت الصحة الإسرائيلية أن سبع إصابات بهذه السلالة اكتشفت في البلاد ببادئ الأمر في الأسبوع الماضي بين وافدين من الخارج خضعوا، منذ ذلك الحين لفحوص مبدئية. وقال هيزي ليفي المدير العام للوزارة لإذاعة كان الحكومية: «الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال في مقاومتها».

في الأثناء، أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح «جونسون أند جونسون» ، وبذلك يمكن استخدام اللقاح من دون قيد داخل الاتحاد الأوروبي. في موسكو، أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه توصل إلى اتفاق مع إحدى أكبر شركات الأدوية في الصين لبدء إنتاج لقاح (سبوتنيك v) الروسي.

وذكر بيان للصندوق أمس، نقله موقع «روسيا اليوم»: إن «الاتفاق المبرم بينه وبين شركة هوالان للهندسة البيولوجية الصينية للأدوية يقضي بإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي في الصين سنوياً».

وأشار الصندوق إلى أن هذه الكميات تكفي لتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بأول لقاح ضد «كورونا» تم تسجيله على مستوى العالم، لافتاً إلى سعي الجانبين الروسي والصيني نحو إقامة تعاون طويل الأمد بهذا الصدد.

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