بطلة رياضية تطمح لخلافة ميركل

المصدر: برلين - وكالات

أعلن حزب الخضر الألماني، الإثنين، ترشيح رئيسته المشاركة، أنالينا بربوك (40 عاماً)، لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل. إذ إنها بطلة رياضية فازت بثلاث ميداليات برونزية في بطولات القفز على ترامبولين.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه الاتحاد المسيحي الحاكم (يمين وسط) صعوبات كبيرة في تسمية مرشحه للمستشارية قبل ٥ أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال رئيس حزب الخضر المشارك روبرت هابيك: «كلانا يريد المنصب ولكن في النهاية، لا يمكن إلا لأحدنا الحصول عليه». وأضاف في تصريحات صحفية: «ولذا جاءت اللحظة اليوم للإعلان أن مرشحة الخضر للمستشارية ستكون أنالينا بربوك».

وتملك بربوك تعليماً جيداً للغاية، إذ درست العلوم السياسية في جامعة هامبورج بين عامي 2000 و2004، ثم حصلت على ماجستير القانون الدولي من كلية لندن للاقتصاد في 2005، وتلقت تدريباً في المعهد البريطاني للقانون الدولي. وبالتزامن مع انطلاق مسيرتها في حزب الخضر، عملت بربوك مستشارة في مجال السياسة الخارجية في الفترة بين 2008 و2010.

ولكن السيدة الشجاعة تملك نقطة ضعف وحيدة وهي افتقارها خبرة الحكم؛ إذ لم تشغل منصباً تنفيذياً من قبل، ولكن كانت عضوة في البرلمان الأوروبي، ثم عضوة في البرلمان الألماني منذ 2013، ورئيسة حزب الخضر منذ 2018.

بيْد أن لديها فرصة قوية لخلافة أنجيلا ميركل على رأس الحكومة الألمانية، وتصبح أول مستشار أخضر في تاريخ البلاد، لأن حزبها يتخلف عن الاتحاد المسيحي الحاكم بنقطتين فقط في استطلاعات الرأي، ويمكنه استغلال مشكلات التحالف الحاكم السياسية المتزايدة.

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