الملكة إليزابيث تتقدم جنازة الأمير فيليب

المصدر: لندن- رويترز

تقدمت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وأفراد عائلتها جنازة زوجها الأمير فيليب، أمس، في مراسم احتفت بماضيه في سلاح البحرية، وإرثه العالمي، وسبعة عقود من الخدمة، ساعد خلالها الملكة في اجتياز أزمات عديدة، ووقفت الملكة، التي اتشحت بالسواد وحيدة، وهي تتابع إنزال نعش زوجها في القبو الملكي بكنيسة سان جورج، التي يعود تاريخها إلى عام 1475.

وشارك عدد محدود في تشييع الجثمان، بسبب قيود مكافحة فيروس «كورونا»، وكان في مقدتهم الأمير تشارلز، وابناه الأميران وليام وهاري.

ووضعت قبعة البحرية الخاصة بالأمير وسيفه فوق نعشه، كما زُين بأكليل من الورود البيضاء، وضعته الملكة البالغة من العمر 94 عاماً، وكان نعش فيليب قد نقل إلى الكنيسة على سيارة عسكرية خضراء وسط طلقات المدفعية.

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