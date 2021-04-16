شاهد.. كوريا الجنوبية تكشف عن طائرتها الحربية المصنعة محلياً
أماطت كوريا الجنوبية اللثام عن نموذج أولي لأول طائرة مقاتلة محلية الصنع، KF-X.
الطائرة المقاتلة تم عرضها خلال حفل إطلاق أقيم في المقر الرئيسي لشركة كوريا للصناعات الفضائية في مدينة ساشون الجنوبية.
تخطط شركة كوريا للصناعات الفضائية لإجراء اختبار أرضي هذا العام، مع توقع أولى الرحلات الجوية في العام 2022، بحسب "يورونيوز".
تهدف استراتيجية سيئول في النهاية إلى استبدال معظم أسطول طائراتها المقاتلة القديمة من طراز F-4 و F-5 وإنتاج المزيد من طائرات KF-X الموجهة للتصدير إلى السوق العالمية.
شاهد.. #كوريا_الجنوبية تكشف عن طائرتها الحربية المصنعة محلياًhttps://t.co/yqnCycZL3w#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Apm0YaKbhI— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 15, 2021